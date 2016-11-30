Песков заявил о скором назначении нового главы МЭР

В ближайшее время станет известно имя нового министра экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это произойдет «достаточно скоро».

Вместе с тем он отметил, что объявление о назначении нового министра и оглашение послания Федеральному собранию никак не связанны.

Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев был уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Чиновник был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги Улюкаев получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает ТАСС.

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