Песков заявил об отказе Киева от Донбасса

Власти Украины сами отказываются от Донбасса, блокируя регион, считает пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема, —цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что Россия, со своей стороны, делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию внутриукраинской ситуации.

В 2014 году жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.