Песков высказался об ударе США по сирийской армии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Сирии оставляет "желать лучшего". По его словам, единственной стороной, соблюдающей перемирие, остается Сирия.
– Все это, конечно, ставит под угрозу режим прекращения огня, – сказал Песков и отметил, что между Москвой и Вашингтоном продолжаются дипломатические консультации. Песков отмечает, что не может дать окончательные данные по перемирию, сообщает ТАСС.
Ранее США нанесли удар по объектам в Сирии. Оказалось, что ВВС коалиции разбомбили место размещения правительственной армии. В результате инцидента погибли 62 человека.
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