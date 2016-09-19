Песков высказался об ударе США по сирийской армии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Сирии оставляет "желать лучшего". По его словам, единственной стороной, соблюдающей перемирие, остается Сирия.

– Все это, конечно, ставит под угрозу режим прекращения огня, – сказал Песков и отметил, что между Москвой и Вашингтоном продолжаются дипломатические консультации. Песков отмечает, что не может дать окончательные данные по перемирию, сообщает ТАСС.

Ранее США нанесли удар по объектам в Сирии. Оказалось, что ВВС коалиции разбомбили место размещения правительственной армии. В результате инцидента погибли 62 человека.