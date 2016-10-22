Песков не увидел необходимости «отгонять американцев» в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» направлен к берегам Сирии для выполнения секретных задач, экипаж корабля не собирается «отгонять американцев».
- Я не думаю, что кого-то надо отгонять, кто-то может нанести удар. Потом что и сейчас уже достаточно наверно инструментария для контроля за небом, контролем за безопасностью нашей временной инфраструктуры в Сирии, поэтому такой возможности нет, - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, скорее всего, информация о задачах крейсера хранится в конвертах с надписью «совершенно секретно».
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