Песков не стал вдаваться в конкретику вероятной встречи Путина и Трампа
Лидеры РФ и США так или иначе встретятся в июле текущего года на саммите G20 в Германии, но никакие детали пока не прорабатываются, заявил пресс-секретарь российского президента.
«По возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет. Пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков», - приводит РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова.
По его словам, на полях саммита «Большой двадцатки» президенты РФ и США встретятся так или иначе, но речь также шла о возможности более ранней встречи. Однако никакой конкретики нет и здесь, отметил Песков.
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