Песков не стал вдаваться в конкретику вероятной встречи Путина и Трампа

Лидеры РФ и США так или иначе встретятся в июле текущего года на саммите G20 в Германии, но никакие детали пока не прорабатываются, заявил пресс-секретарь российского президента.

«По возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет. Пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков», - приводит РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова.

По его словам, на полях саммита «Большой двадцатки» президенты РФ и США встретятся так или иначе, но речь также шла о возможности более ранней встречи. Однако никакой конкретики нет и здесь, отметил Песков.