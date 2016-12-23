Песков сообщил об умении Путина хорошо играть в «геополитические шахматы»
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков на церемонии открытия Центрального Дома шахматистов в ответ на детский вопрос, доводилось ли ему играть в шахматы с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что глава государства хорошо играет в шахматы, но «геополитические».
- Нет, не играл. Но он умеет это делать, не знаю, насколько хорошо, но, наверное, он хорошо играет - он играет в другие шахматы, геополитические. Это, наверное, гораздо сложнее, - цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ является председателем Попечительского совета Российской шахматной федерации, он присутствовал на открытии матча за Мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, который проходил в Нью-Йорке.
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