Песков сообщил о постоянной борьбе с коррупцией в закрытом режиме

Борьба с коррупцией в России ведется круглосуточно, но не афишируется, поскольку такого рода расследования требуют особой кропотливости и до поры ведутся в закрытом режиме. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Борьба с коррупцией - очень напряженная работа, которая выполняется в закрытом режиме, она непубличная. Резонансные дела - это лишь небольшая верхушка айсберга, а основная работа - это огромная подводная часть айсберга, она выполняется на постоянной основе, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать информацию о том, что размеры взяток в России в последнее время выросли в среднем на 75 процентов, но напомнил, что в администрации Кремля есть управление, которое эффективно ведет антикоррупционные дела.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко заявил, что средний размер взятки в России в 2016 году составил 330 тысяч рублей, что на 75 процентов выше аналогичного показателя 2015 года.

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