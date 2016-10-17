Песков сомневается в проведении встречи в «нормандском формате» 19 октября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шансов провести встречу лидеров "нормандской четверки" 19 октября мало. Переговоры должны пройти в Берлине.
При этом Песков сказал, что Россия остается привержена Минским договоренностям по Украине.
"Осталось совсем мало времени, а ясности пока нет. Тем не менее, работа продолжается", - сказал пресс-секретарь главы государства.
В 2015 году в Минске лидеры "нормандской четверки" одобрили план урегулирования на Украине, многие пункты которого не выполняются киевскими властями, напоминает ТАСС.
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