Песков сомневается в проведении встречи в «нормандском формате» 19 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шансов провести встречу лидеров "нормандской четверки" 19 октября мало. Переговоры должны пройти в Берлине.

При этом Песков сказал, что Россия остается привержена Минским договоренностям по Украине.

"Осталось совсем мало времени, а ясности пока нет. Тем не менее, работа продолжается", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В 2015 году в Минске лидеры "нормандской четверки" одобрили план урегулирования на Украине, многие пункты которого не выполняются киевскими властями, напоминает ТАСС.