Песков сомневается в достижении каких-либо договоренностей в Астане по Сирии
Урегулировать сирийскую проблему без участия США невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.
По его словам, для урегулирования конфликта в Сирии необходимо сотрудничество, а не сделка между РФ и США.
Песков также подтвердил, что иранские представители выразили недовольство приглашением представителей США на переговоры в Астану по Сирии. В этом, по его словам, были определенные разногласия между Москвой и Тегераном.
Ранее президент РФ Владимир Путин проинформировал, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице. Об этом сообщает «Интерфакс».
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