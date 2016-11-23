Песков согласился с Трампом в оценке термина «перезагрузка»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно неуместности использования термина «перезагрузка» в отношениях Москвы и Вашингтона.

По словам Пескова, слово «перезагрузка» действительно себя скомпрометировало, ибо последствия этой «перезагрузки» оказались совсем не те, которые бы хотелось видеть.

При этом он отметил, что термин не имеет никакого значения, так как главным фактором в налаживании контактов является желание и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем желании поладить с главой РФ Владимиром Путиным, отметив, что не хотел бы использовать термин «перезагрузка» с тем смыслом, который в него вкладывал действующий глава США Барак Обама.