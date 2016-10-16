Песков не смог назвать точную дату встречи лидеров «нормандской четверки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности по точной дате встречи лидеров «нормандской четверки».Ранее переговоры намечались на 19 октября в Берлине.
Президент Владимир Путин сегодня заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине будет целесообразной, только если их помощники смогут добиться необходимого прогресса, в противном случае она будет преждевременной, сообщает «Интерфакс».
В минувшую среду ситуация на Украине и вопросы дальнейшего урегулирования там стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.
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