Песков не смог назвать точную дату встречи лидеров «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности по точной дате встречи лидеров «нормандской четверки».Ранее переговоры намечались на 19 октября в Берлине.

Президент Владимир Путин сегодня заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине будет целесообразной, только если их помощники смогут добиться необходимого прогресса, в противном случае она будет преждевременной, сообщает «Интерфакс».

В минувшую среду ситуация на Украине и вопросы дальнейшего урегулирования там стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.