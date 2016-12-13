Песков словом «никак» прокомментировал желание Навального стать президентом РФ

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выразил свое отношение к сообщению о том, что оппозиционер Алексей Навальный решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

На вопрос журналистов, как он прокомментирует это сообщение, Песков ответил коротко: «Никак», - сообщает РИА «ФедералПресс».

Ранее Навальный разместил на своем сайте предвыборный ролик и программу, с которой пойдет на президентские выборы. В ней, в частности, предлагается установить минимальный размер оплаты труда в размере 25 тысяч рублей, провести судебную реформу, увеличить в два раза расходы на здравоохранение и бороться с незаконным обогащением.