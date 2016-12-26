Песков счел «полным безумием» высказывание Божены Рынски о катастрофе Ту-154

Комментируя слова журналистки Божены Рынски об авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что можно считать подобные высказывания «полным безумием».

- В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее Рынска написала в фейсбуке буквально следующее: «Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»

Позже запись была скрыта автором из-за позиции соцсети, посчитавшей ее, мягко говоря, нетактичной.

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