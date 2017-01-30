Песков рассказал о возможной встрече Трампа и Путина до саммита G20

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом может состояться еще до саммита G20, который запланирован на начало июля текущего года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более детально говорить о сроке встречи Песков не стал, выразив надежду на то, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, «не откладывая в долгий ящик».

По его словам, состоявшийся ранее телефонный разговор лидеров США и РФ был конструктивным с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности и борьбы с терроризмом.

Саммит G20 состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля 2017 года, сообщает «Интерфакс».