Песков рассказал о возможной встрече Трампа и Путина до саммита G20
Встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом может состояться еще до саммита G20, который запланирован на начало июля текущего года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Более детально говорить о сроке встречи Песков не стал, выразив надежду на то, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, «не откладывая в долгий ящик».
По его словам, состоявшийся ранее телефонный разговор лидеров США и РФ был конструктивным с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности и борьбы с терроризмом.
Саммит G20 состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля 2017 года, сообщает «Интерфакс».
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