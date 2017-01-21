Песков рассказал о возможности экстрадиции Сноудена в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность экстрадиции в США экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
По его словам, данный вопрос могут решить только миграционные органы России или лично президент страны Владимир Путин. Песков при этом отметил, что Сноуден является человеком, а не игрушкой, которую можно подарить, добавив, что в США ему может угрожать смертная казнь, так как Соединенные Штаты остаются одной из немногих государств мира, где до сих пор существует эта мера наказания.
Ранее Эдвард Сноуден попросил помилования у президента США Барака Обамы. Он рассчитывал, что уходящий президент может помиловать его перед тем, как сложить полномочия.
В 2014 году Сноуден обнародовал данные о слежке американскими службами за иностранными лидерами. На сегодняшний день Сноуден находится в России, сообщает «РИА Новости».
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