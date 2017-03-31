Песков рассказал о способности России конкурировать с достижениями SpaceX в космосе

Технические достижения компании SpaceX не могут не вызывать уважения, однако у России есть собственные разработки, которые способны составить достойную конкуренцию при освоении космоса. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Разумеется, за технологическими прорывами во всем мире и в Кремле, и в наших ведомствах, которые курируют область науки и область внедренческую, следят очень внимательно. Это действительно очень важное достижение. Безусловно, развитие таких технологий будет приниматься во внимание и специалистами нашей космической отрасли, — цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следят ли в Кремле за технологическими прорывами компании SpaceX.

Ранее глава SpaceX Илон Маск назвал «революцией в космической индустрии» успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

По словам Пескова, корпорация Роскосмос тоже не сидит сложа руки и совершенствует свою работу.

- Неоднократно руководитель Роскосмоса Игорь Комаров докладывал президенту о наличии достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты. Поэтому это конкуренция, конкуренция достаточно жесткая. У нас есть все основания полагать, что мы достойно можем принимать участие в этой конкуренции, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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