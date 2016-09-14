Песков рассказал о русофобии в США
В Кремле отметили, что электоральный период в США сопровождается русофобией. В связи с этим власти РФ выразили сожаление.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее высказывание президента США Барака Обамы в адрес РФ. Накануне американский лидер отметил, что в России нет демократии и свободы слова, сообщает ТАСС.
– К сожалению, мы видим продолжающееся проявление такой махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление, – сказал Песков. По его словам, такая риторика не способствует налаживанию взаимного доверия между странами.
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