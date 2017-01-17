Песков рассказал о ремонте самолета Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о нештатной ситуации с президентским Ил-96.

По его словам, с самолетом Путина никаких нештатных ситуаций не происходило, а ремонт был объявлен в связи с необходимостью технического обслуживания лайнера.

- Осуществляется обслуживание техники, самолеты, которые использует Специальный летный отряд «Россия», которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышенные требования по проверкам, — цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что борт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.