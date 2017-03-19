Песков рассказал, как Путин относится к воссоединению России с Крымом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин держит ситуацию вокруг полуострова Крым под личным контролем и не изменил бы своего решения, если была бы такая возможность.

В интервью телеканалу РБК Песков отметил: «Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял». Пресс-секретарь сообщил, что следовало эффективнее проводить интеграционные процессы в Крыму и тратить бюджетные деньги на улучшение качества жизни на полуострове.

Накануне Крым отпраздновал третью годовщину воссоединения с Россией. В 2014 году по итогам референдума 95% жителей полуострова выступили за возвращение в состав РФ.