Песков рассказал, как Путин относится к воссоединению России с Крымом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин держит ситуацию вокруг полуострова Крым под личным контролем и не изменил бы своего решения, если была бы такая возможность.

В интервью телеканалу РБК Песков отметил: «Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял». Пресс-секретарь сообщил, что следовало эффективнее проводить интеграционные процессы в Крыму и тратить бюджетные деньги на улучшение качества жизни на полуострове.

Накануне Крым отпраздновал третью годовщину воссоединения с Россией. В 2014 году по итогам референдума 95% жителей полуострова выступили за возвращение в состав РФ.

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Теги:
Места: Россия, Крым
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