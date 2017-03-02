Песков рассказал о чем Путин говорил с Порошенко
Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с главой Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры России и Украины обменялись мнениями в связи с эскалацией напряженности в Донбассе.
Песков подчеркнул, что сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался.
Пресс-секретарь Путина также отметил, что разговоров было несколько. На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков отвечать отказался, сообщает «РИА Новости».
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