Песков рассказал о провальном следствии крушения «Боинга» рейса «МН-17»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за предвзятого отношения к РФ расследование крушения «Боинга» «МН-17» в Донбассе провалилось.

- Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия, - сказал Песков в эфире «Первого канала».

По его словам, нельзя вести следствие в условиях предвзятости.

- Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, оно обречено на необъективность, оно обречено на провал, - сказал представитель Кремля.

Следователи из разных стран ранее пришли к выводу о том, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», ракетой которого был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе 17 июля 2014 года, якобы был доставлен из РФ, а позже отправлен обратно на территорию России.

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