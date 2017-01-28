Песков рассказал о предстоящем разговоре Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что со стороны РФ с новым президентом США Дональдом Трампом будет общаться только Владимир Путин.

Согласно утвержденному графику, в переговорах со стороны США будет участвовать вице-президент Майк Пенс, сообщает РИА "Новости". Телефонный разговор назначен на 20.00 часов по московскому времени.

Ожидается, что сегодня Дональд Трамп также сегодня проведет переговоры с лидерами Австралии, Франции, Германии и Японии. Белый дом не сообщает об участии Пенса в этих разговорах.