Песков рассказал о предстоящем разговоре Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что со стороны РФ с новым президентом США Дональдом Трампом будет общаться только Владимир Путин.
Согласно утвержденному графику, в переговорах со стороны США будет участвовать вице-президент Майк Пенс, сообщает РИА "Новости". Телефонный разговор назначен на 20.00 часов по московскому времени.
Ожидается, что сегодня Дональд Трамп также сегодня проведет переговоры с лидерами Австралии, Франции, Германии и Японии. Белый дом не сообщает об участии Пенса в этих разговорах.
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