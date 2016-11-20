Песков рассказал подробности диалога Путина и Обамы

В Кремле раскрыли детали короткого диалога между президентами России и США. Ранее сообщалось, что лидеры встретились на саммите АТЭС в Лиме.

– Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования, – рассказал Песков. Известно, что отдельной встречи у Обамы и Путина назначено не было, президенты переговорили "на ногах", сообщает RT.

Обама и Путин договорились, что по вопросу сирийского урегулирования министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат диалог.

8 ноября в США был избран новый президент: Дональд Трамп. Эксперты считают, что после его инаугурации политика США в Сирии может существенно измениться.