Песков рассказал подробности диалога Путина и Обамы
В Кремле раскрыли детали короткого диалога между президентами России и США. Ранее сообщалось, что лидеры встретились на саммите АТЭС в Лиме.
– Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования, – рассказал Песков. Известно, что отдельной встречи у Обамы и Путина назначено не было, президенты переговорили "на ногах", сообщает RT.
Обама и Путин договорились, что по вопросу сирийского урегулирования министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат диалог.
8 ноября в США был избран новый президент: Дональд Трамп. Эксперты считают, что после его инаугурации политика США в Сирии может существенно измениться.
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