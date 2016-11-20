Песков рассказал подробности диалога Путина и Обамы

В Кремле раскрыли детали короткого диалога между президентами России и США. Ранее сообщалось, что лидеры встретились на саммите АТЭС в Лиме.

– Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования, – рассказал Песков. Известно, что отдельной встречи у Обамы и Путина назначено не было, президенты переговорили "на ногах", сообщает RT.

Обама и Путин договорились, что по вопросу сирийского урегулирования министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат диалог.

8 ноября в США был избран новый президент: Дональд Трамп. Эксперты считают, что после его инаугурации политика США в Сирии может существенно измениться.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Две попытки покушения на президента предотвратили в Египте

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО