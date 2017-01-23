Песков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время ведется работа по согласованию телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Он пояснил, что вопрос решается по линии МИД России. Предполагается, что дата разговора будет известна в ближайшее время.
В то же время Песков добавил, что разговор о личной встрече пока не идет. Этот вопрос, по словам представителя Кремля, пока не обсуждался. Работа в данном направлении начнется, если президенты сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, передает ТАСС.
Ранее Песков отметил, что организация встречи Путина и Трампы может занять месяцы. При этом он добавил, что со стороны Москвы готовность к ней есть.
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