Песков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время ведется работа по согласованию телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Он пояснил, что вопрос решается по линии МИД России. Предполагается, что дата разговора будет известна в ближайшее время.

В то же время Песков добавил, что разговор о личной встрече пока не идет. Этот вопрос, по словам представителя Кремля, пока не обсуждался. Работа в данном направлении начнется, если президенты сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, передает ТАСС.

Ранее Песков отметил, что организация встречи Путина и Трампы может занять месяцы. При этом он добавил, что со стороны Москвы готовность к ней есть.