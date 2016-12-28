Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

На предстоящих новогодних каникулах президент РФ Владимир Путин планирует заняться хоккеем и плаванием, предположил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе, - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также отметил, что полноценных выходных у Путина, к сожалению, не бывает, так как постоянно идут телефонные звонки, а также работа с членами кабинета министров по экстренным делам. Кроме того, президент ежедневно получает доклады по линии силовых ведомств.

При этом пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос о том, что будет у главы государства на новогоднем столе, отметив, что Путин предпочитает скромную здоровую еду.