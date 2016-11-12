Песков рассказал об отношении Путина к выборам в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о непредвзятости президента РФ Владимира Путина в отношении прошедших в США выборов президента.

- Президент Путин делал все возможное, чтобы оставаться нейтральным в этом вопросе, несмотря на то, что ему лично придавали очень значительную роль - неожиданно для нас - в американской избирательной кампании, - сказал Песков в интервью CNN.

Помощник российского лидера также отметил, что Путин никогда не указывал на своего предпочтительного кандидата, а также подчеркивал, что Россия примет любой результат президентских выборов в США и что Москва не намерена вмешиваться во внутреннюю политику США. Об этом сообщает «Интерфакс».