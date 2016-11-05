Песков рассказал о мерах информбезопасности в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о взломе российских информационных систем хакерами США.

По его словам, уровень предпринимаемых Россией мер по обеспечению кибербезопасности и информационной безопасности соответствует текущему моменту и угрозам, которые озвучиваются представителями других государств на официальном уровне, сообщает ТАСС.

О проникновении американских хакеров в российские телекоммуникационные и электросети, а также «командные системы Кремля» накануне сообщил телеканал NBC. По его версии, это делает РФ уязвимой перед кибератаками со стороны США.