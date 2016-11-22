Песков рассказал о корпоративе в администрации президента
Организация новогоднего корпоратива в администрации президента полностью зависит от желания самих сотрудников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, если какие-то новогодние вечера и планируются, что это личное дело каждого сотрудника администрации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил новогодние корпоративы в зале пленарных заседаний Госдумы. Депутаты поддержали эту инициативу, сообщает «РИА Новости».
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