Песков рассказал о корпоративе в администрации президента

Организация новогоднего корпоратива в администрации президента полностью зависит от желания самих сотрудников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если какие-то новогодние вечера и планируются, что это личное дело каждого сотрудника администрации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил новогодние корпоративы в зале пленарных заседаний Госдумы. Депутаты поддержали эту инициативу, сообщает «РИА Новости».

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