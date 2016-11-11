Песков рассказал о контактах России с командами Клинтон и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал контакты российских экспертов с американскими коллегами из предвыборных штабов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон естественными.

- Конечно, вполне естественно, что российские эксперты пытаются поддерживать диалог с людьми из разных лагерей. Очень важно понимать основные течения и основные тенденции, нюансы и позиции разных сторон, в разных лагерях, здесь, в Соединенных Штатах, - подчеркнул помощник президента.

Песков также отметил, что Россия имеет хорошие отношения с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

В свою очередь пресс-секретарь избранного президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заявила, что никаких связей с иностранными структурами в ходе предвыборной кампании не поддерживалось. Об этом сообщает «Интерфакс».