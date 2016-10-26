Песков рассказал журналистам об отсутствии электронной почты у Суркова
Выложенная хакерами в общий доступ переписка помощника президента РФ Вячеслава Суркова – чистой воды фальшивка, потому что у Суркова вообще нет электронной почты. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Это не он, более того, могу добавить – он не пользуется электронной почтой, поэтому кто-то изрядно попотел, верстая этот «документ», - цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в администрации Кремля ознакомились с опубликованной «перепиской Суркова», и она очень позабавила аппарат.
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