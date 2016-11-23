Песков рассказал о достижении дна в отношениях с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения с США достигли «дна», и вряд ли их можно еще больше испортить.
- Сейчас уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего. Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, они находятся совсем на дне, - приводит «Интерфакс» слова Пескова.
При этом он выразил надежду на то, что диалог будет возобновлен и начнется процесс вывода отношений в конструктивное русло.
Он также напомнил, что президент РФ неоднократно выражал желание «выстраивать добрые взаимовыгодные и равные отношения с США».
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