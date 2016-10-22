Песков раскрыл тайны общения лидеров «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как происходит общение лидеров "нормандской четверки". В частности, Песков поведал, что Петр Порошенко общается сразу на трех языках.

Путин, по словам его пресс-секретаря, "прекрасно использует английский для того, чтобы переговорить "на ногах" несколько минут с Олландом", а французский президент в свою очередь может по-немецки пошутить с Меркель.

«В целом атмосфера очень быстрая. Все прекрасно владеют темой», — резюмировал Песков.

Первая за год встреча глав России, Германии, Франции и Украины прошла 20 октября в Берлине. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко несколько часов обсуждали перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

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