Песков прокомментировал задержание Улюкаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения, выдвинутые против министра экономического развития Алексея Улюкаева, очень серьезными, а также требующими доказательств.

- Это очень серьёзное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств, - сказал Песков «Интерфаксу».

Он также отметил, что не в курсе того, известно ли о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину, так как Улюкаева задержали поздно ночью.

- В любом случае, решить что-либо может только суд, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за помощь в покупке «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».

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