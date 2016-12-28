Песков прокомментировал высказывания и.о. главы РУСАДА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проверить на достоверность информацию западных СМИ, согласно которой исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович призналась в существовании в РФ допинговой программы.

- Это было интервью The New York Times. Сначала нужно проверить достоверность этих слов, - сказал Песков, комментируя статью американского издания.

Пресс-секретарь президента отметил, что пока рано говорить о том, насколько сообщение данного издания соответствует действительности.

Он пояснил, что сначала необходимо выяснить в каком именно контексте могли быть произнесены слова, которые приписывают Анцелиович, добавив, что в Кремле не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник.

Вместе с тем Песков напомнил, что российские власти отрицают какую-либо причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, отметив, что в настоящее время ожидаются результаты расследования в отношении экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является одним из источников обвинения в адрес российских спортсменов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее газета The New York Times опубликовала интервью, согласно которому, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович якобы призналась в существовании в РФ допинговой программы. По данным издания, Анцелович заявила, что это был институциональный заговор, подчеркнув, что высшее руководство было не в курсе происходящего.

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