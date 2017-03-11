Песков прокомментировал встречи Кисляка с окружением Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк общался с членами окружения Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в рамках должностных полномочий.

В интервью телекомпании CNN Песков прокомментировал встречи российского посла с представителями Дональда Трампа: «Это его (Кисляка) работа. Он говорил о двусторонних отношениях, о том, что происходит в США, чтобы у нас было более предметное представление в Москве».

Песков отметил, что эти встречи «нельзя представлять как вмешательство в электоральный процесс». Пресс-секретарь пояснил: «Чем больше посол беседует с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он справляется со своей работой».

Представители Демократической партии США утверждают, что Россия вмешивалась в выборы и оказывала поддержку Дональду Трампу. Однако сам президент Америки и российское руководство неоднократно опровергали эту информацию.