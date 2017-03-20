Песков прокомментировал возможность замены Самойловой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможности замены российской участницы конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой на другого исполнителя из-за запрета властей Украины на въезд певицы в страну. «Это вопрос к Первому каналу», - сказал Песков, отвечая на вопрос «Газеты.ру».

«Первый канал» также отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой на Украину.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что решение о запрете въезда Самойловой еще не принято, но соответствующий документ уже подготовлен. Он также уточнил, что власти Украины запретили российской певице въезд в стану за «незаконное посещение Крыма».

Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение» 26-летнюю финалистку шоу «Фактор А» Юлию Самойлову. Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, выступит с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года в Киеве.