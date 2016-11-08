Песков прокомментировал возможное повышение зарплат чиновникам

Комментируя информационные сообщения российской прессы о том, что правительством запланировано увеличение заработной платы чиновникам, Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о подобных планах.

- Я вообще не располагаю информацией, что такое увеличение планировалось, Вы знаете, что сейчас пауза с увеличением есть, мне неизвестно о каких-то сроках, когда эта пауза будет прервана, - цитирует заявление пресс-секретаря президента РФ информационное агентство «Федерал Пресс».

Как сообщали ранее российские источники СМИ, правительство собиралось повысить зарплату федеральных чиновников на 38 процентов, после чего в пресс-службе правительства опровергли эту информацию.

По словам представителей пресс-службы, правительство собиралось внести изменения в структуру выплат заработной платы госслужащим в 2019 году. Эти изменения касались увеличения оклада, не затрагивая другую часть выплат по зарплате.

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