Песков прокомментировал возможное назначение помощником президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что он сменит помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, сообщает «Интерфакс».
- Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится. Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах, - цитирует Пескова «Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Песков сменит Ушакова на своем посту. Последний, как сообщалось, уйдет в отставку.
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