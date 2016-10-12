Песков прокомментировал возможное назначение помощником президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что он сменит помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, сообщает «Интерфакс».

- Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится. Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Песков сменит Ушакова на своем посту. Последний, как сообщалось, уйдет в отставку.