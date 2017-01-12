Песков прокомментировал усиление военного присутствия США у границ РФ

Наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ воспринимается Кремле негативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно.

Песков подчеркнул, что дислокация американских танков и бронетехники в Польше рассматривается в Кремле как угроза для безопасности РФ.

- Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство, — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Американские военнослужащие пробудут в Польше девять месяцев в рамках операции «Атлантическая решимость». Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов. По словам представителя минобороны Польши Бартоломея Мищевича, на территорию страны уже прибыли около тысячи военнослужащих и первое оборудование американской танковой бригады.