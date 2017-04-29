Песков прокомментировал тайные переговоры Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил тайные телефонные переговоры российского главы Владимира Путина и лидера Украины Петра Порошенко. Он пояснил, что Путин ежедневно проводит несколько рабочих мероприятий.

ТАСС цитирует Пескова: «Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств». Пресс-секретарь Кремля пояснил, что не все переговоры «становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб». Он подчеркнул, что не о всех мероприятиях рабочего графика главы России сообщается СМИ.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал, что президенты России и Украины провели неофициальные телефонные переговоры в начале апреля, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе.