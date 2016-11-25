Песков прокомментировал сообщения о реорганизации АП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил возможность реформирования администрации президента.

Комментируя сообщения СМИ, он пояснил, что на эту тему ведутся разные обсуждения. При этом Песков добавил, что точной информацией не располагает, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что в администрации президента в ближайшее время может начаться реорганизация, в ходе которой количество управлений моет сократиться более чем вдвое.