Песков прокомментировал слухи о готовности отменить санкции против РФ
Кремлю пока ничего не известно о намерениях президента США Дональда Трампа по отмене санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», - цитирует официального представителя Кремля «Интерфакс».
Ранее о подготовке администрацией Трампа указа об отменен санкций сообщили журналист издания Politico Сьюзан Глассер и научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Слухи появились на фоне известий о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который должен состояться 28 января.
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