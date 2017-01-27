Песков прокомментировал слухи о готовности отменить санкции против РФ

Кремлю пока ничего не известно о намерениях президента США Дональда Трампа по отмене санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», - цитирует официального представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее о подготовке администрацией Трампа указа об отменен санкций сообщили журналист издания Politico Сьюзан Глассер и научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Слухи появились на фоне известий о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который должен состояться 28 января.