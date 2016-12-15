Песков прокомментировал слова Могерини о возможной дружбе РФ и ЕС против США

Идея дружить и сотрудничать в ущерб третьим странам несостоятельна по своей сути. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что Евросоюз и Россия могли бы совместно противостоять политике нового главы Белого дома Дональда Трампа.

- Вряд ли можно было бы согласиться с идеей, что можно дружить вместе против кого-то, это, наверное, не тот подход, который отвечал бы нашим интересам, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия традиционно выступает за добрые отношения со всеми странами мирового сообщества.

- Во-первых, мы пока не знаем, какую политику будет проводить администрация Дональда Трампа, - подчеркнул Песков, отметив, что отношения с США, равно как и с Евросоюзом, «сейчас отсутствуют как таковые».

- Мы, безусловно, считаем, что это и в интересах Москвы, и в интересах Брюсселя, и стран-участниц Евросоюза как можно скорее выйти на путь реанимации нашего диалога, - заявил Песков.

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Теги:
Места: Россия, США, ЕС
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