Песков прокомментировал разногласия между разведкой США и Трампом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разногласия между разведкой США и новым президентом Дональдом Трампом не вызывают смеха в Кремле.
Песков подчеркнул, что конфликт является внутренним делом США. Представитель Кремля отметил, что разногласия не вызывают радости в России. Песков также подчеркнул, что Россия также "не влезает" в дела других государств, сообщает ТАСС.
– Мы считаем такой подход взвешенным, – добавил Песков.
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