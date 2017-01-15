Песков прокомментировал разногласия между разведкой США и Трампом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разногласия между разведкой США и новым президентом Дональдом Трампом не вызывают смеха в Кремле.

Песков подчеркнул, что конфликт является внутренним делом США. Представитель Кремля отметил, что разногласия не вызывают радости в России. Песков также подчеркнул, что Россия также "не влезает" в дела других государств, сообщает ТАСС.

– Мы считаем такой подход взвешенным, – добавил Песков.