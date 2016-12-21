Песков прокомментировал разговор Путина и Обамы по «красному телефону»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «красная телефонная линия» всегда используется главами государств для телефонных переговоров.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Барак Обама звонил главе РФ Владимиру Путину по «красному телефону» в связи с кибератаками.

Песков отметил, что по этой линии ведутся все переговоры президентов двух стран.

Кроме того, он рассказал, что Обама неоднократно упоминал кибератаки, которые якобы совершили российские хакеры, однако ни разу так и не смог дать хоть какое-то более или менее вразумительное обоснование этих обвинений. Песков подчеркнул, что подобные заявления являются голословными. Об этом сообщает ТАСС.