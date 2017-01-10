Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

Расширение «списка Магнитского» является очередным шагом США в сторону рукотворной деградации двусторонних отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался ответить на вопрос о том, последуют ли ответные действия со стороны Москвы на эти санкции.

Песков также назвал расширение списка «Магнитского» продолжением попыток по исключению диалога между Россией и США, отметив, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений даже в условиях санкций.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попал под действие санкций США, связанных с «делом Магнитского», следует из документа, опубликованного на сайте Минфина США. Как уточняется в материале, Минфин США расширил список санкций в отношении Александра Бастрыкина, Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина, сообщает ТАСС.