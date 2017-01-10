Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

Расширение «списка Магнитского» является очередным шагом США в сторону рукотворной деградации двусторонних отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался ответить на вопрос о том, последуют ли ответные действия со стороны Москвы на эти санкции.

Песков также назвал расширение списка «Магнитского» продолжением попыток по исключению диалога между Россией и США, отметив, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений даже в условиях санкций.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попал под действие санкций США, связанных с «делом Магнитского», следует из документа, опубликованного на сайте Минфина США. Как уточняется в материале, Минфин США расширил список санкций в отношении Александра Бастрыкина, Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Кремль
События: санкции
Следующая новость Шойгу посоветовал главе Пентагона быть аккуратным в высказываниях о действиях РФ в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО