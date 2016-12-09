Песков прокомментировал проверку США приватизации «Роснефти»

Сделка по приватизации госпакета «Роснефти» обеспечена надежной юридической защитой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сделанное ранее заявление представителя Белого дома США Джоша Эрнеста о том, что Минфин США внимательно изучит сделку на предмет соблюдения антироссийских санкций.

По словам Пескова, сделка осуществляется при активном юридическом сопровождении. Компания «Роснефть» обеспечивает юридическую защиту экономической деятельности, в том числе этой сделки.

-А то, что сделка будет кем-то изучаться, это вполне нормально, - добавил он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5 процентов акций компании. По подсчетам министра финансов Антона Силуанова, доходы бюджета от сделки составят 703,5 миллиардов рублей и поступят в бюджет 15-20 декабря, сообщает «Интерфкс».

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