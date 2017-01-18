Песков прокомментировал предложение Савченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, осужденной в России за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе и помилованной позже российским главой, временно признать Крым российской территорией, чтобы вернуть Донбасс.

По словам Пескова, вопрос о статусе регионов РФ, в том числе Крыма, не является дискуссионным для Москвы.

Он также отметил, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Украине, так как является гарантом Минских договоренностей, пояснив, что это касается выполнения Донбасса и Киева взятых на себя обязательств.

Песков отметил, что для решения конфликта на Украине, Киев сам не должен отказывался от поддержки регионов Донбасса.

Он также подчеркнул, что Россия не давала регионам Донбасса названий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.