Песков прокомментировал идею об изменении ставки НДФЛ

В Кремле пока нет позиции по предложению увязать ставку налога на доходы со взносами на накопительную пенсию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то прежде всего важна точка зрения Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала, чтобы стимулировать россиян к формированию пенсионных накоплений.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Ученые нашли новое доказательство существования инопланетян‍

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО