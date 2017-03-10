Песков прокомментировал идею об изменении ставки НДФЛ

В Кремле пока нет позиции по предложению увязать ставку налога на доходы со взносами на накопительную пенсию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то прежде всего важна точка зрения Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала, чтобы стимулировать россиян к формированию пенсионных накоплений.