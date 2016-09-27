Песков прокомментировал идею о валютных резидентах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения министерства финансов о бессрочном признании граждан РФ, проживающих за границей, валютными резидентами страны, является лишь одним из мнений.

- Это одно из предложений одного из ведомств, которые, безусловно, в случае его внесения в установленном порядке будет рассматриваться с участием всех заинтересованных ведомств, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что в Кремле не сформировали мнения по данному вопросу.

- Только после этого можно говорить о формировании какой-либо позиции, - отметил он.